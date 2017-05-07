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Происшествия
Названы предварительные причины ЧП на строительстве школы под Петербургом

Названы предварительные причины ЧП на строительстве школы под Петербургом

15:38  7 Мая 2017
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Названы предварительные причины ЧП на строительстве школы под Петербургом

Санкт-Петербург, 7 мая. Источники Федерального агентства новостей назвали предварительные причины обрушения конструкций при строительстве школы в поселке Мурино Ленинградской области.

Как отмечают источники ФАН, обрушение конструкций могло произойти из-за нарушений технологии при строительстве школы. Также рассматривается версия того, что при работах был использован некачественный материал. Как уточнил собеседник, версия теракта точно исключена.

Названы предварительные причины ЧП на строительстве школы под Петербургом

Ранее стало известно, что при обрушении погиб один человек. Мужчина находился в припаркованном рядом со школой автомобиле «Газель», на который рухнули конструкции.

Алексей Громов
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