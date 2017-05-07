ЛНР предупредила украинских диверсантов о жестком ответе на провокации

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Луганск, 7 мая. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко призвал украинских силовиков отказаться от осуществления диверсий и терактов на территории ЛНР, хотя бы в период праздников.

Марочко напомнил, что накануне Народная милиция ЛНР передала украинской стороне тела троих погибших диверсантов ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию республики 2 мая.

«Хочу предостеречь ВСУ от необдуманных поступков, особенно в период с 9 по 12 мая. Несмотря на праздничные дни, Народная милиция ЛНР не ослабляет бдительности, а в случае провокаций командование ВСУ может принести очередное горе в украинские семьи», — заявил Марочко.

Стоит отметить, что по данным следственных органов ЛНР, диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая была уничтожена 2 мая, может быть причастна к подрыву автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.