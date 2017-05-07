Китайцы создали представительский седан на базе Mazda 6

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Пекин, 7 мая. Китайский автопроизводитель FAW создал на базе японского седана Mazda 6 новый представительский седан Hongqi H5. Автомобиль отличается повышенным качеством отделки салона с использованием высококачественной кожи и дерева.

Китайская новинка вышла немного длиннее своего японского предка и отличается увеличенной колесной базой. Автомобиль оснащен всеми необходимыми элементами для автомобиля представительского класса, включая 11-дюймовый мультимедийный дисплей, климат-контроль, систему стабилизации, шесть подушек безопасности, панорамный люк с электроприводом и систему мониторинга слепых зон.

Китайский автомобиль получит 2,0-литровый двигатель от Mazda 6 мощностью 158 лошадиных сил, либо турбированные моторы объемом 1,8 и 2,0 литра мощностью 188 и 204 лошадиных сил. Предусмотрено оснащение механической и автоматической шестиступенчатой коробкой передач.