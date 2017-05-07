Установлена личность погибшего при обвале школы в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 7 мая. Погибший при обвале конструкций строящейся школы в Мурино Ленинградской области был программистом, сообщили источники Федерального агентства новостей.

При обвале на строительстве школы в Мурино погиб один человек. Как стало известно ФАН, он был программистом. Юрий Т. работал на частном предприятии. Мужчина приехал в школу, чтобы настроить в здании аппаратуру.

Тело погибшего было найдено под завалами обрушившихся конструкций. Работы по разбору обломков и поиску возможных пострадавших на месте чрезвычайного происшествия продолжаются.

Ранее стало известно, что здание школы на Новой улице поселка частично обвалилось. Источники уточнили, что обвалилась не сама школа, а строительные конструкции.