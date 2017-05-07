Пассажирские самолеты столкнулись в аэропорту Дели
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Дели, 7 мая. Два пассажирских лайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Дели в Индии. Сообщение о ЧП распространило местное информационное агентство DNA India.
Воздушные суда не поделили ВПП, когда самолет авиакомпании Jet Airways, выполнявший рейс 9W 603 из Дели в Сринагар находился на рулежке, выходя на взлет.
Фото с места столкновения уже появились в сети микроблогов Twitter. По имеющимся данным, никто из пассажиров, находившихся в самолетах, не пострадал, но оба лайнера получили повреждения, из-за чего рейсы были задержаны.
Все обстоятельства инцидента в данный момент уточняются.
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