Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Пассажирские самолеты столкнулись в аэропорту Дели

Пассажирские самолеты столкнулись в аэропорту Дели

14:17  7 Мая 2017
118

Пассажирские самолеты столкнулись в аэропорту Дели

Дели, 7 мая. Два пассажирских лайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Дели в Индии. Сообщение о ЧП распространило местное информационное агентство DNA India.

Воздушные суда не поделили ВПП, когда самолет авиакомпании Jet Airways, выполнявший рейс 9W 603 из Дели в Сринагар находился на рулежке, выходя на взлет.

Фото с места столкновения уже появились в сети микроблогов Twitter. По имеющимся данным, никто из пассажиров, находившихся в самолетах, не пострадал, но оба лайнера получили повреждения, из-за чего рейсы были задержаны.

Все обстоятельства инцидента в данный момент уточняются.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров