Более 80% месячной нормы осадков грозят обрушиться на Москву в праздничные дни

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Москва, 7 мая. Более 80% от месячной нормы осадков может выпасть на территории Москвы 8–9 мая. Такими данными в воскресенье поделились эксперты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

8 мая ожидается дождь и мокрый снег (может выпасть 32 мм осадков).

«Интенсивные осадки прогнозируются в ночь на 9 мая — еще 9 мм, в течение праздничного дня может выпасть еще 1 мм осадков», — пояснил источник ТАСС.

Ранее стало известно о том, что за благоприятные погодные условия в столице 9 мая отвечает спецавиация.