Сирия: российские офицеры раздали георгиевские ленточки студентам в Латакии

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Дамаск, 7 мая. Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали георгиевские ленточки студентам университета «Тишрин» в сирийской Латакии.

По данным РИА Новости, акция состоялась минувшим утром возле корпуса, в котором расположен гуманитарный факультет университета «Тишрин». В честь акции, здание факультета было украшено российскими и сирийскими флагами, а также портретами президентов России и Сирии. Сирийские студенты охотно брали георгиевские ленточки и повязывали их на руках и одежде.

Как пояснил один из студентов, георгиевская ленточка символизирует победу русского народа над фашизмом, поэтому он чувствует гордость, когда берет в руки ленту.