Порошенко рассказал о торжестве европейских ценностей на украинском «Евровидении»

В закладки

Скопировать

Киев, 7 мая. Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей и гостей страны со стартом в Киеве песенного конкурса «Евровидение-2017».

«Украина значительно позже других стран присоединилась к этому конкурсу, но уже второй раз принимает «Евровидение» у себя…» — обратил внимание украинский лидер.

Порошенко предложил жителям страны почувствовать себя «народными дипломатами» и сделать все возможное, чтобы иностранные гости захотели вернуться на Украину.

«Какая страна ни выиграла бы конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности. Поздравляю, вас, дорогие украинцы с европейской весной», — подчеркнул украинский президент.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что российские журналисты, которые посещали Крым ранее, не будут допущены на песенный конкурс «Евровидение».