Наставник «аристократов»: стало известно, что Слуцкий метит на место Конте

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Лондон, 7 мая. Экс-наставник российской сборной по футболу Леонид Слуцкий в скором времени может возглавить лондонский клуб «Челси».

По данным британского таблоида Daily Star, нынешний главный тренер клуба Антонио Конте отказался продлевать контракт с руководством «аристократов». На этом посту его может сменить Слуцкий.

Ранее стало известно, что бывший тренер ЦСКА уехал в Лондон. В Великобритании Слуцкий активно учит английский язык и намерен продолжать карьеру тренера.