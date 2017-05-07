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Спорт
Наставник «аристократов»: стало известно, что Слуцкий метит на место Конте

Наставник «аристократов»: стало известно, что Слуцкий метит на место Конте

14:01  7 Мая 2017
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Наставник «аристократов»: стало известно, что Слуцкий метит на место Конте

Лондон, 7 мая. Экс-наставник российской сборной по футболу Леонид Слуцкий в скором времени может возглавить лондонский клуб «Челси». 

По данным британского таблоида Daily Star, нынешний главный тренер клуба Антонио Конте отказался продлевать контракт с руководством «аристократов». На этом посту его может сменить Слуцкий.

Ранее стало известно, что бывший тренер ЦСКА уехал в Лондон. В Великобритании Слуцкий активно учит английский язык и намерен продолжать карьеру тренера.

Ярослава Замысловатова
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