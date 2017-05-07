На строительстве школы в Ленобласти произошло обрушение, есть жертвы

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Москва, 7 мая. В поселке Мурино Ленинградской области рухнула крыша при строительстве школы. Один человек погиб, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Школу планировали ввести в эксплуатацию 1 сентября этого года. Здание расположено на Новой улице поселка. Однако внезапно часть крыши школы рухнула. Источники уточнили, что обвалилась не сама школа, а строительные конструкции.

Леса рухнули на припаркованный рядом автомобиль «Газель». Внутри машины находился человек: он погиб.

На месте чрезвычайного происшествия прибыли спасатели. В настоящий момент они разбирают завалы. По некоторым данным, под обломками могут находиться пострадавшие.

Ранее поступило сообщение о том, что рейсовый автобус протаранил пальму в Олимпийском парке в Сочи. Есть пострадавшие.