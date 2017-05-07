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Технологии
Итальянский изобретатель создал чехол для смартфона, способный заваривать кофе

Итальянский изобретатель создал чехол для смартфона, способный заваривать кофе

14:11  7 Мая 2017
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Итальянский изобретатель создал чехол для смартфона, способный заваривать кофе

Рим, 7 мая. Итальянец Клементе Биондо создал инновационный чехол для смартфона под названием Mokase. Главной особенностью еще не выпущенной новинки - Биондо объявил на краудфандинговой платформе Kickstarter сбор средств на промышленную реализацию своего изобретения - является возможность заварить кофе прямо в чехле смартфона.

Итальянский изобретатель создал чехол для смартфона, способный заваривать кофе

Разумеется, в чехол от смартфона помещается крайне мало воды и кофе - буквально 25 мл, то есть половина ординарной чашечки эспрессо. При этом для нагревания воды до 50-60 градусов чехол использует собственную встроенную батарейку. Процессом приготовления кофе в чехле смартфона можно управлять с помощью специального приложения.

Стоимость новинки, которая подходит для смартфонов от Apple, Samsung, Huawei и LG, начинается от 49 долларов, правда, не вполне ясно, кому она должна пригодиться, кроме любителей экзотических гаджетов.

Валентин Меликов
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