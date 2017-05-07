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Новости Сирии
Сирия: авиация разбомбила несколько ключевых объектов ИГ в провинции Дейр эз-Зор

Сирия: авиация разбомбила несколько ключевых объектов ИГ в провинции Дейр эз-Зор

13:52  7 Мая 2017
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Сирийская авиация разбомбила ряд ключевых объектов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 7 мая. Военно-воздушные силы Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в восточной части провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство (САНА).

По данным агентства, в результате авиаудара были уничтожены склады с оружием и боеприпасами террористов в восточной части провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, террористы понесли существенные потери в живой силе. Также в результате артиллерийских ударов сирийской армии были уничтожены лагеря подготовки террористов в районах Хувейни-Сакра, Хувейет-эль-Мрейи и Аль-Бугхеилия на западе провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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