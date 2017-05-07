Насмотрелись боевиков: в Госдуме объяснили приближение к водам России эсминца США

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Американский эсминец USS Carney с «томагавками» на борту, приблизившийся к внутренним российским водам, не сможет сорвать морской парад в Петербурге. Об этом уже официально заявили в Северной столице. Зачем США вообще провоцируют Россию на ответные меры, отправляю свой корабль так близко к нашим берегам? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Некоторые петербургские СМИ сразу нагнали панику: мол, эсминец подошел на расстояние, достаточное для потенциального ракетного удара. Более того, отмечалось, что корабли Балтийского флота якобы в спешном порядке покинули Петербург, что поставило под угрозу проведение военного парада в День Победы. Куда же ушли корабли, неужели выдвинулись навстречу? Чем мы будем отражать военную угрозу? Не пытаются ли корабли противника сорвать грядущий праздник?

На все эти вопросы ответил руководитель Движения поддержки флота (ДПФ) и капитан первого ранга Михаил Ненашев. По его словам, Балтийский флот вместе с ВКС РФ и сухопутными войсками имеет достаточно сил и средств на западном направлении, чтобы в случае чего нейтрализовать угрозу со стороны США. А военно-морской парад в Петербурге 9 мая все равно состоится. Просто количество кораблей, участвующих в нем, будет уменьшено. Это не связано с действиями американцев, но зависит от организационных вопросов. В итоге количество кораблей будет традиционным — до 10 единиц.

«Эсминец находится не в наших территориальных водах. Другое дело, что корабли стран Запада раньше не подходили так близко в район Финского залива. Но сейчас такое наступило время: американские корабли могут находиться и вблизи наших территориальных вод в Черном море. Но дальше нейтральных вод эсминец не пойдет. Это такая активность, определенная игра на нервах, прощупывание. Неприятно другое. Учения НАТО, которые будут проходить в странах Прибалтики, совпадают по времени с нашим национальным праздником — днем Победы. Раньше такой накладки старались избегать. Это все равно что в День независимости США наш флот туда подойдет и будет играть мускулами. Мы к этому нагнетанию относимся достаточно спокойно — как страна, прошедшая все этапы холодной войны. Это просто нелепая попытка испортить нам праздник», — комментирует военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Военные эксперты тут же пояснили: главным ударным вооружением американского эсминца являются две пусковых системы «Иджис» на 90 крылатых ракет. Половину боезапаса корабля составляют «томагавки», а другую половину — ракеты ПВО «Стандарт-2», которые предназначены против самолетов.

«Я бы посоветовал не играть в такие игрушки ребятам, которые служат на эсминце и воспитаны на американских боевиках. Они насмотрелись кино и подумали, что сами крутые. Когда корабль ВМС США пересечет территориальные воды РФ, сработает автоматический сигнал, и судно будет уничтожено. Если Штаты пытаются кого-то спровоцировать или развязать новый конфликт, то это бумерангом вернется к ним. Когда Адольф Гитлер принимал решение напасть на Советский Союз, ему дали ложные данные: мол, недовольное властью население будет приветствовать его караваями и цветами. Даже если внутри страны у нас есть недовольство, существуют разные политические точки зрения, но вокруг своей земли наш народ всегда сплотится. И те офицеры, которые находятся на постоянном боевом дежурстве, воюют за свою маму и своего папу, за своих детей. И если кто-то думает, что в России проблемы с экономикой и социальные сложности, это не поможет ему в борьбе с нами», — заявляет специально для ФАН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, все, кто служил в армии, готовы за 32 секунды собрать вещи и стать у военкомата. Даже деды найдут берданку и отремонтируют — особенно, если американцев надо будет поставить на место.

«Они так весь мир достали, что я бы на их месте не шутил. У многих в нашей стране уже руки чешутся. Я как офицер запаса знаю настроения наших военнослужащих: только грамотные умы и трезвые действия наших политических деятелей позволяют американцам так играться. Если дадут команду, у нас любой политический деятель на этой теме за один час увеличит свой рейтинг, который станет выше рейтинга Трампа и американских генералов. У нас идет реакция, даже когда эсминец подходит к нейтральным водам. А гордая Европа позволяет Штатам гораздо больше. Взять те же учения НАТО. Для стран Прибалтики 9 мая — не День Победы, у них психология побежденной нации. Она никогда из них не выйдет», — добавляет Шерин.