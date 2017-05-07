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Общество
«Бессмертный полк» в Нью-Йорке поставил рекорд по количеству участников

«Бессмертный полк» в Нью-Йорке поставил рекорд по количеству участников

13:53  7 Мая 2017
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"Бессмертный полк" в Нью-Йорке побил рекорд по количеству участников

Нью-Йорк, 7 мая. Третий год жители Нью-Йорка присоединяются к акции «Бессмертный полк». В этом году акция собрала рекордное количество участников.

Более тысячи человек вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы пройти с «Бессмертным полком». Участники акции прошли по набережной реки Гудзон к мемориалу воинам, павшим во Второй мировой войне.

Всего было восемь колонн, которые состояли из детей, внуков и правнуков советских солдат. Жители Нью-Йорка несли в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против фашизма.

У мемориала в Бэттери-парк участники «Бессмертного полка» возложили цветы и выпустили в небо белые воздушные шары под песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса.

"Бессмертный полк" в Нью-Йорке побил рекорд по количеству участников

7 мая в Москве и Петербурге прошли генеральные репетиции парада Победы.

Катерина Тимошенская
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