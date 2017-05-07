Выбор между Ле Пен и Макроном заинтересовал французов меньше борьбы в первом туре

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Париж, 7 мая. Явка избирателей на втором туре выборов президента Франции составила 28,23%. Данные на 12.00 по местному времени (13.00 мск) распространило министерство внутренних дел республики в своем официальном микроблоге в Twitter.

Election #Presidentielle2017 28,23 %: taux de participation à 12h pour le 2nd tour en ???????? métropolitaine (30,66 % en 2012 et 34,11 % en 2007) pic.twitter.com/hNXPJjMMy2 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) May 7, 2017

Борьба разворачивается между основателем движения «Вперёд!» Эммануэлем Макроном и лидером Национального фронта Марин Ле Пен.

Напомним, в это же время явка на первом туре выборов составляла 28,54%.

