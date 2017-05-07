Выбор между Ле Пен и Макроном заинтересовал французов меньше борьбы в первом туре
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Париж, 7 мая. Явка избирателей на втором туре выборов президента Франции составила 28,23%. Данные на 12.00 по местному времени (13.00 мск) распространило министерство внутренних дел республики в своем официальном микроблоге в Twitter.
Борьба разворачивается между основателем движения «Вперёд!» Эммануэлем Макроном и лидером Национального фронта Марин Ле Пен.
Напомним, в это же время явка на первом туре выборов составляла 28,54%.
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