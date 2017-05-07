Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Выбор между Ле Пен и Макроном заинтересовал французов меньше борьбы в первом туре

Выбор между Ле Пен и Макроном заинтересовал французов меньше борьбы в первом туре

13:30  7 Мая 2017
458

Выбор между Ле Пен и Макроном заинтересовал французов меньше борьбы в первом туре

Париж, 7 мая. Явка избирателей на втором туре выборов президента Франции составила 28,23%. Данные на 12.00 по местному времени (13.00 мск) распространило министерство внутренних дел республики в своем официальном микроблоге в Twitter.

Борьба разворачивается между основателем движения «Вперёд!» Эммануэлем Макроном и лидером Национального фронта Марин Ле Пен. 

Напомним, в это же время явка на первом туре выборов составляла 28,54%. 
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров