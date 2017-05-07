Стало известно, как будет выглядеть кроссовер Volvo XC40

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Стокгольм, 7 мая. Независимые дизайнеры предложили пользователям Интернет свое видение внешности нового компактного кроссовера XC40, создаваемого шведской компанией Volvo. Пока что автопроизводитель не представил официально свою новинку.

Для того, чтобы смоделировать внешний вид шведской новинки, дизайнеры использовали данные об использованной в новинке архитектуре CMA, так и появившиеся некоторое время назад в Интернете фотографии автомобиля, сделанные промышленными шпионами.

По предварительным данным, кроссовер получит гибридный двигатель T5 Twin Engine с бензиновым или дизельным двигателем объемом 1,5 литра и экологически чистым электродвигателем, способным проехать около 50 километров без подзарядки. Предполагается, что официальная премьера новинки состоится осенью в рамках Франкфуртского автосалона.