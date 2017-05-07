Сирия: турецкая армия не будет воевать с «Джебхат ан-Нусрой» в Идлибе

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Москва, 7 мая. Армия Турции не планирует вступать в боестолкновения с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Министерстве обороны Турции.

По данным источника, Турция планирует развернуть свои силы в северо-западной части провинции Идлиб, которая контролируется группировкой «Джебхат ан-Нусра». При этом турецкие силовики не планируют вести боевые действия против террористов «Джебхат ан-Нусры» в сирийской провинции Идлиб.

Источник отметил, что турецкая армия будет способствовать дипломатическому урегулированию ситуации, путем эвакуации боевиков из провинции Идлиб и передаче освобожденной территории под контроль турецкой армии.