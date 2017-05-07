Закулисный спонсор терроризма: КНДР обвиняет США в спецоперации против Ким Чен Ына

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Пхеньян, 7 мая. Пхеньян пообещал «смести с лица земли» спецслужбы США и Южной Кореи за попытку организации покушения на Ким Чен Ына. Сообщение об этом распространило северокорейское агентство ЦТАК.

В заявлении о срыве тайной операции власти республики назвали Белый дом «закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР» и потребовали от властей Штатов»принести официальные извинения и сурово наказать ключевых преступников, замышлявших осуществить покушение на высшее руководство страны».

Кроме того, Пхеньян убежден, что Вашингтон и Сеул «пытаются изолировать и задушить» Северную Корею. В связи с этим власти народной республики поспешили заверить, что «сметут с лица земли» разведывательные организации США и Южной Кореи и уничтожат всех вражеских агентов в стране.