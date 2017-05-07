Киев сообщил о недопуске в страну еще двух журналистов из России

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Киев, 7 мая. Госпогранслужба Украины заявила о недопуске в страну еще двух российских журналистов, направлявшихся в Киев для освещения «Евровидения». Как заявил спикер ведомства Олег Слободян, россиян не просто не пустили на Украину, но также запретили въезд на три года.

Решение о запрете, по его словам, было принято из-за того, что журналисты посещали Крым, при этом имена журналистов, а также СМИ, в которых они работают, Слободян не назвал.

«Сейчас эти лица находятся в пункте пропуска, поэтому пока не будем называть издание, которое они представляют, и их фамилии», — заявил представитель Госпогранслужбы местным СМИ.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что все посетившие Крым российские журналисты не попадут в Киев даже при наличии аккредитации.

На своей странице в Facebook Геращенко сообщил о недопуске в страну фоторепортера Рамиля Ситдикова.

