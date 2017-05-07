Лавров: Москва не вмешивается в обсуждение антироссийских санкций в Евросоюзе

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Москва, 7 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Москвы вмешиваться в дискуссию Евросоюза о санкциях против России.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вопрос антироссийских санкций в ЕС должны решить самостоятельно. Москва не намерена вмешиваться в это обсуждение.

По словам российского министра, в ЕС разделились мнения по этому вопросу.

«Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, — констатировал глава МИД РФ в интервью телеканалу «Мир», — есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика».

Лавров добавил, что считает ненормально ситуацию, когда западные партнеры ставят политику выше экономических интересов своих стран.

5 мая депутата Верховной рады Украины от Радикальной партии Андрея Артеменко, который ранее предложил план снятия санкций с России, лишили украинского гражданства.