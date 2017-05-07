Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Лавров: Москва не вмешивается в обсуждение антироссийских санкций в Евросоюзе

Лавров: Москва не вмешивается в обсуждение антироссийских санкций в Евросоюзе

13:17  7 Мая 2017
195

Лавров: Москва не вмешивается в обсуждение антироссийских санкций в Евросоюзе

Москва, 7 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Москвы вмешиваться в дискуссию Евросоюза о санкциях против России.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вопрос антироссийских санкций в ЕС должны решить самостоятельно. Москва не намерена вмешиваться в это обсуждение.

По словам российского министра, в ЕС разделились мнения по этому вопросу.

«Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, — констатировал глава МИД РФ в интервью телеканалу «Мир», — есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика».

Лавров: Москва не вмешивается в обсуждение антироссийских санкций в Евросоюзе

Лавров добавил, что считает ненормально ситуацию, когда западные партнеры ставят политику выше экономических интересов своих стран.

5 мая депутата Верховной рады Украины от Радикальной партии Андрея Артеменко, который ранее предложил план снятия санкций с России, лишили украинского гражданства.

#лавров
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров