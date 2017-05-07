Кадыров объявил, что в Грозном построят крупнейший на юге России дельфинарий
Грозный, 7 мая. В столице Чеченской республики будет построен крупнейший в южных регионах России дельфинарий. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице Instagram, руководство республики смогло найти инвесторов для постройки дельфинария в рамках проекта «Грозненское море».
«Многие молодые родители часто спрашивали меня, нельзя ли построить в Грозном дельфинарий. Нам удалось найти инвестора и приступить к строительству комплекса, который по своим масштабам и уникальности станет первым на Юге страны. Сегодня я проверил ход строительства», — пишет Кадыров.
Как рассказал глава Чечни, проект дельфинария «можно считать большим детским городком». Там будут «игровые площадки, большой динопарк, детская железная дорога с вагонами, манежи, прогулочные трассы, развлекательные водные каналы и пруд для детей и взрослых». В общей сложности дельфинарий будет занимать площадь около 10000 квадратных метров, а вокруг бассейна будут построены трибуны на 500 мест. Запланирована также постройка аттракционов.
В рамках проекта «Грозненское море» на берегу водохранилища будет создано несколько отелей, плавучий ресторан, спортивно-оздоровительный центр и светомузыкальный фонтан на воде.
Ассаламу алайкум! Многие молодые родители часто спрашивали меня, нельзя ли построить в Грозном дельфинарий. Ясно, что многих этот вопрос интересовал не только для отдыха и развлечений. Известно, какое значение имеет общение детей с дельфинами. Нам удалось найти инвестора и приступить к строительству комплекса, который по своим масштабам и уникальности станет первым на Юге страны. Сегодня я проверил ход строительства. Дельфинарий занимает 10000 кв метров. Вокруг бассейна будут трибуны на 500 мест. В отдельном бассейне предусмотрено проведение процедур дельфинотерапии. Фактически проект можно назвать большим детским городком, в котором есть игровые площадки, большой динопарк, детская железная дорога с вагонами, манежи, прогулочные трассы, развлекательные водные каналы и пруд для детей и взрослых. Кроме того на территории создаются развлекательные уличные аттракционы для детей, прогулочные зоны и аллеи. Это первый этап. На втором этапе построят семейные и экстремальные аттракционы. Я получил удовольствие от общения с инженерами, рабочими, увидев, что все вопросы оперативно решаются. В этом большая заслуга куратора стройки Тамерлана Хучиева. Данный проект является частью крупнейшего в России спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса "Грозненском море". #Кадыров #Россия #Чечня #Дельфинарий