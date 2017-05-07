Кадыров объявил, что в Грозном построят крупнейший на юге России дельфинарий

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Грозный, 7 мая. В столице Чеченской республики будет построен крупнейший в южных регионах России дельфинарий. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице Instagram, руководство республики смогло найти инвесторов для постройки дельфинария в рамках проекта «Грозненское море».

«Многие молодые родители часто спрашивали меня, нельзя ли построить в Грозном дельфинарий. Нам удалось найти инвестора и приступить к строительству комплекса, который по своим масштабам и уникальности станет первым на Юге страны. Сегодня я проверил ход строительства», — пишет Кадыров.

Как рассказал глава Чечни, проект дельфинария «можно считать большим детским городком». Там будут «игровые площадки, большой динопарк, детская железная дорога с вагонами, манежи, прогулочные трассы, развлекательные водные каналы и пруд для детей и взрослых». В общей сложности дельфинарий будет занимать площадь около 10000 квадратных метров, а вокруг бассейна будут построены трибуны на 500 мест. Запланирована также постройка аттракционов.

В рамках проекта «Грозненское море» на берегу водохранилища будет создано несколько отелей, плавучий ресторан, спортивно-оздоровительный центр и светомузыкальный фонтан на воде.