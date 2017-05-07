Видео генеральной репетиции парада Победы в Петербурге появилось в Сети

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Санкт-Петербург, 7 мая. В Петербурге на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы.

9 мая на Дворцовую площадь Северной столицы выйдет порядка четырех тысяч военнослужащих, а также 100 единиц боевой техники. Жители и гости Петербурга, в частности, увидят бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К», БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛ-4320, гаубицы Д-30, БМ-21 «Град» и многое другое. Над городом совершат пролет 40 самолетов и вертолетов ВКС РФ.

За два дня до праздника состоялась генеральная репетиция парада, видео которого опубликовано в Сети.

7 мая в Москве также состоялась генеральная репетиция парада Победы. В этом году в столице в торжественном шествии примут участие порядка 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники и 72 воздушных судна.