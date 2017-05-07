Рейсовый автобус протаранил пальму в Олимпийском парке в Сочи, 10 пострадавших

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Сочи, 7 мая. Водитель рейсового автобуса №125 в Сочи допустил столкновение с пальмой в Олимпийском парке. По данным медицинских служб, в результате столкновения пострадали 10 пассажиров автобуса.

«Пострадали 10 взрослых, тяжелых нет, доставлены в больницу. На месте ЧП работают четыре бригады скорой помощи», — сообщили «Интерфаксу» источники в медицинских службах города.

Причина, по которой автобус протаранил пальму, на данный момент неизвестна. Как сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю, в медицинские учреждения были только трое из десяти пассажиров автобуса, у них незначительные травмы в результате столкновения.