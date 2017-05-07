Американский эсминец не помешает военно-морскому параду в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 мая. Военно-морской парад в День Победы в Санкт-Петербурге пройдет как и было запланировано, однако в нем будет участвовать меньше кораблей, чем ожидалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

«Морской парад в Санкт-Петербурге, безусловно, состоится, однако количество участвующих в нем кораблей будет уменьшено, но это никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца», — пояснил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что американский эсминец USS Carney подошел к берегам России, в результате чего морская часть парада в Петербурге якобы была отменена.