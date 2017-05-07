ЛНР: Грузинские наемники ВСУ держат в страх женщин Донбасса

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Луганск, 7 мая. Грузинские наемники ВСУ оскорбляют и сексуально домогаются до жительниц Донбасса, сообщили представители центра взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.

Жительница подконтрольной Киеву территории Северодонецка обратилась за помощью к правоохранителям ЛНР.

«Она рассказала, что уже неоднократно подвергалась оскорблениям и домогательству со стороны недавно прибывших грузинских наемников, — констатировали в центре. — «Пятнадцать вояк», с ее слов, базируются в здании Института азотной промышленности (ГИАП) Северодонецка».

Грузины расположились в штабе подразделений украинских батальонов «Луганск-1» и «Корд». Пострадавшие обратились за помощью к украинской полиции, однако там лишь развели руками, сказав, что «это наши грузины, и никто не будет с ними ссорится».

Ранее стало известно, что мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ.