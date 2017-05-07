Новости США: Трамп против СМИ, гибель птиц в Техасе, ФБР накрыло тысячу педофилов

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США, 7 мая. Американские телеканалы отказались транслировать рекламный ролик об успехах Трампа. Примерно 400 перелетных птиц погибли, врезавшись в небоскреб в Техасе. Полицейские в Калифорнии застрелили 15-летнего подростка. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп против СМИ

Бойкот Дональда Трампа: ряд американских телеканалов — ABC, CBS, NBC и CNN — отказались транслировать рекламный ролик об успехах президента в его первые 100 дней на посту. Трамп в порыве эмоций назвал их «врагами народа», которые производят фальшивые новости.

В ролике к успехам Трампа за первые 100 дней президентства причисляли следующие факты: США стали более независимыми в сфере энергетики, были созданы новые рабочие места, скоро начнется крупнейшее в истории снижение налогов. «Президент Трамп снова сделает Америку великой», — пафосно напоминает лозунг Трампа во время выборов закадровый голос.

В штабе Трампа также уверены: основные медиаканалы вводят в заблуждение американцев и сохраняют верность демократам и предыдущим властям США. Там также понимают, что договариваться со СМИ нет смысла, компромисса все равно не найти.

Таинственный зять

Зять и советник Трампа Джаред Кушнер провел презентацию для богатых китайских инвесторов в Пекине. Он предложил местным бизнесменам инвестировать 500 тысяч долларов в свой роскошный комплекс апартаментов в Нью-Джерси и иммигрировать в США. Так называемая «виза инвестора» поможет Кушнеру заработать.

Фигура Кушнера вызывает сейчас много вопросов. Это, без преувеличения, самая загадочная персона Белого дома. Никто не знает его политических взглядов: он их тщательно скрывает и никогда не высказывает открыто. Никто толком не знает и тайны, которые скрывает его бухгалтерия, и схемы, которые применяет его бизнес. Зато зять Трампа накопил миллионные долги. Есть подозрения, что Кушнер связан с Джорджем Соросом, который, как известно, финансирует армию активистов, пытающихся свергнуть Трампа.

ЧП в воздухе

Около 400 перелетных птиц погибли после того, как врезались в офисную башню в Техасе. Виной такого инцидента стал жуткий шторм. Птицы были вынуждены лететь низко и в темноте не отличили свет небоскребов от луны или солнца.

Как сообщают американские СМИ, утром офисные работники прибыли к самому высокому небоскребу в центре города Галвестон. Там они обнаружили птиц с перьями самых разных цветов: голубого, зеленого, желтого. Они лежали на земле и были уже мертвы.

Чуть позже стало известно, что птицы прилетели из Центральной и Южной Америки: в прибрежный Галвестон их занесла усталость от полета над Мексиканским заливом. Погибли особи около 20 видов разных птиц. Три выжившие птицы были доставлены в Центр дикой природы.

Полиция против школьника

Полицейские в Сан-Диего (штат Калифорния) застрелили 15-летнего подростка — просто за то, что тот направил на них пневматический пистолет. Об этом говорится в официальном заявлении, которое опубликовано на сайте полицейского управления города.

Сообщается, что несчастный случай произошел на автомобильной стоянке у школы на юге города. Двое полицейских прибыли туда по вызову. Там они сразу увидели юношу, который достал из-за пояса пистолет. Он пошел в направлении полицейских и не реагировал на призывы бросить оружие на землю.

PRESS RELEASE: Regarding the Officer Involved Shooting from last night. pic.twitter.com/3HpwwdJ97W — San Diego Police (@SanDiegoPD) May 6, 2017

В результате оба сотрудника полиции открыли огонь. Юноша получил несколько серьезных ранений, и медики уже не успели спасти ему жизнь.

Уже потом следствие установило, что пистолет был пневматическим и что именно погибший вызвал полицию на место трагедии. Какими именно он руководствовался мотивами, пока неизвестно.

Сеть педофилов

В ряде стран Европы и США следователи смогли задержать почти тысячу предполагаемых педофилов. Процесс их разоблачения шел больше двух лет. Полностью расследование еще не завершено.

Среди задержанных, по сообщениям Интерпола и ФБР, — несколько десятков производителей детской порнографии. Они общались на закрытом интернет-форуме, где и обменивались запрещенными материалами. Форум находился в скрытой Сети, чей создатель и администратор Стивен Чейс пару дней назад был приговорен американским судом к 30 годам тюремного заключения.