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Россия
Боевая техника парада Победы на улицах Москвы: ФАН публикует видео

Боевая техника парада Победы на улицах Москвы: ФАН публикует видео

12:43  7 Мая 2017
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Боевая техника парада Победы на улицах Москвы: ФАН публикует видео

Москва, 7 мая. В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. Федеральное агентство новостей публикует видео прохода военной техники по столице.

В этом году в параде Победы впервые участвуют арктические самоходные комплексы ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА». Всего на Красную площадь 9 мая выйдут порядка 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники и 72 воздушных судна. 

За два дня до одного из главнейших праздников страны состоялась генеральная репетиция. Очевидцами грандиозного зрелища стали тысячи жителей и гостей Москвы.

Ранее в Минобороны РФ опубликовали видео тренировки воздушной части Парада Победы над Красной площадью.

Алексей Громов
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