Смертники ИГ атаковали базу с американскими военными инструкторами в Ираке

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Багдад, 7 мая. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) атаковали военную базу на севере Ирака, на которой размещаются американские военные советники. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых ведомствах Ирака.

По данным агентства, нападение произошло в провинции Киркук на севере Ирака. Двое террористов-смертников успели подорвать себя возле контрольно-пропускного пункта военного объекта, еще трое нападавших были уничтожены курдскими отрядами, которые дислоцируются на этой базе.

В ходе столкновения погибли двое курдов, еще шесть бойцов получили ранения. По словам одного из участников столкновения, боевики были одеты в форму курдских ополченцев.

* Организация запрещена на территории РФ.