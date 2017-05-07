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Весь мир
Полуголые активистки FEMEN протестуют против Ле Пен во Франции

Полуголые активистки FEMEN протестуют против Ле Пен во Франции

12:28  7 Мая 2017  /обновлено: 12:29  07 Мая 2017
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Полуголые активистки FEMEN протестуют против Ле Пен во Франции
Париж, 7 мая. Полуголые активистки движения FEMEN устроили акцию протеста рядом с избирательным участком, где будет голосовать кандидат в президенты Марин Ле Пен. Акция прошла в коммуне Энен-Бомон.

Девушки забрались на установленные у церкви строительные леса, где развернули огромный баннер «Марин во власти, Марианна в отчаянии», сообщает RT.

Полуголые активистки FEMEN протестуют против Ле Пен во Франции

Полуголые активистки FEMEN протестуют против Ле Пен во Франции

В своем лозунге феминистки сделали отсылку к символу Франции Марианне, которая олицетворяет национальный девиз «Свобода, Равенство, Братство». Участниц протеста задержала полиция. 
 

Ярослава Замысловатова
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