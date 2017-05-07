Донбасс: мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Донецк, 7 мая. В ходе обстрела расположенного ближе всего к линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе Петровского района Донецка со стороны украинских войск получил множественные осколочные ранения мирный житель столицы ДНР.

«В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Трудовские Петровского района на западной окраине Донецка осколочное ранение получил мужчина 1977 года рождения. Раненый доставлен в городскую больницу №14», — сообщили в оперативном командовании ВС ДНР.

В ходе обстрелов, повторявшихся дважды вечером 6 мая, поселок Трудовские дважды попадал под огонь ВСУ, в 19.12 и 21.10. В результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов, а также две газовых трубы.