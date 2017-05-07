Сирия новости 7 мая 12.30: Дамаск готовит кампанию против ИГ на границе с Ираком, в автобусе в Ас-Сувейде взорвалась бомба

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Сирия, 7 мая. Сирийское командование готовится к крупной кампании с целью обезопасить от ИГ* границу с Ираком. В пассажирском автобусе на трассе Дамаск – Ас-Сувейда взорвалось пять бомб, есть пострадавшие. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с «Организацией освобождения Леванта» в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска; готовится обезопасить от ИГ районы на границе и Ираком; продолжает операцию против террористов в окрестностях Дейр эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): ведет бои с радикалами «Джейш аль-Ислам»***** в Восточной Гуте Дамаска; начало контрнаступление на освобожденное накануне селение Аз-Зилакият в провинции Хама.

Курды: обнаружили тайники с пшеницей ИГ в освобожденных кварталах города Ат-Табка в провинции Ракка.

Международная коалиция: уничтожила шесть террористов ИГ в провинции Ракка, также поступают сообщения о жертвах среди мирного населения.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска остается напряженной, несмотря на действие меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Минувшей ночью в селении Хош аль-Ашари вновь были зафиксированы столкновения между боевиками сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта» и союзного ей формирования «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировки «Джейш аль-Ислам» с другой. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Вступление в силу режима прекращения огня в четырех зонах деэскалации позволило сирийскому командованию сосредоточить силы на борьбе с исламистами «Организации освобождения Леванта» и союзных ей группировок, окруженными в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска. За минувшие сутки силы Башара Асада зачистили от радикалов около 20 зданий в окрестностях индустриального института в южной части квартала. Одновременно с этим ожесточенные бои шли в восточном секторе Аль-Кабуна. По данных информационного портала Al-Masdar News, продвинувшись еще на 250 метров правительственные войска смогут разделить на две части группировку исламистов, что предположительно поставит последних перед необходимостью капитуляции.

В настоящий момент военные действия в квартале продолжаются. Сирийская армия наносит удары по объектам радикалов. Боевики, в свою очередь, обстреляли автостраду Аль-Фиха в столице. Данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Провинция Алеппо

Ситуация в районе линии соприкосновения между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями к западу от Алеппо относительно стабилизировалась после вступления в силу режима прекращения огня. Без инцидентов все же не обходится. Базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» (SOHR) сообщил, что боевики обстреляли квартал Аз-Захра. Данных о пострадавших не поступало.

Провинция Хомс

В город Хомс вернулась группа из 35 человек, эвакуированных ранее из квартала Аль-Ваир в город Джараблус в провинции Алеппо. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media.

Необходимо напомнить, что Аль-Ваир оставался до недавнего времени последним районом Хомса, удерживаемым незаконными вооруженными формированиями. В результате переговоров, проходивших при посредничестве российской стороны, между правительством и вооружённой оппозицией было достигнуто соглашение о выводе отказавшихся урегулировать свой правовой статус боевиков и членов их семей из квартала. В настоящий момент операция близка к завершению. За последние месяцы неоднократно поступали сообщения о недовольстве эвакуированных людей отношением к ним со стороны боевиков контролирующей Джараблус «Свободной сирийской армии» (ССА)**.

В северной части провинции незаконные вооруженные формирования нарушили меморандум о зонах деэскалации, обстреляв жилые кварталы селения Джабурин. Данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Источники в оппозиции, в свою очередь, обвиняют правительственные войска в нанесении ударов по объектам боевиков в городе Телль Биса и на шоссе, связывающем его с населенным пунктом Аль-Ганту. Официального подтверждения данная информация, впрочем, не получила.

На востоке региона правительственные войска продолжают кампанию против ИГ. Боевая авиация наносит удары по позициям террористов в районе освобожденного газового месторождения Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры, а также в окрестностях населенных пунктов Аль-Мушейрифа и Хабра. Об этом сообщают источники в СМИ.

Напомним, что на фронт к востоку от Пальмиры в последние дни были переброшены отряды республиканской гвардии и элитное подразделение «Тигры». Военные источники сообщают, что сирийское командование готовится к крупному наступлению с целью деблокировать город Дейр эз-Зор. Будущую операцию возглавит командующий «Тигров» бригадный генерал Сухейль аль-Хасан.

Информационный портал Al-Hadath News сообщил со ссылкой на близкий к сирийскому командованию источник, что в ходе грядущей кампании силы Башара Асада попытаются обезопасить от ИГ границу с Ираком.

Провинция Дейр эз-Зор

Одновременно с подготовкой наступления на Дейр эз-Зор из провинции Хомс сирийская армия при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** интенсифицировала операции против ИГ в самом городе. Ожесточенные столкновения фиксировались накануне в районе блокированного военного аэродрома к югу от столицы региона. По данным информационного портала DeirEzzor24, правительственные войска в очередной раз попытались отбить укрепленные пункты противника в квартале Ар-Расафа. По меньшей мере один боец SDF погиб, потери террористов не оглашались. Боевая авиация нанесла удары по позициям радикалов в окрестностях аэродрома, в районе кладбища и близ базы батальона «Джунейд».

В юго-восточной части региона ВВС международной коалиции нанесли удары по объектам ИГ в городе Аль-Маядин. По данным активистов, целью налета стал дом одного из полевых командиров группировки. Данных о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

Провинция Даръа

В городе Даръа продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Боевики «Организации освобождения Леванта», на которую не распространяется меморандум о зонах деэскалации, продолжают удерживать район Даръа аль-Балад, пытаясь также захватить ключевой квартал Аль-Маншия. Правительственные войска наносят артиллерийские удары по объектам радикалов. Об этом сообщили активисты.

Провинция Идлиб

Несмотря на прекращение боевых вылетов ВВС Сирии и ВКС РФ, обстановка в провинции Идлиб остается нестабильной. Причиной напряженности является высокая активность незаконных вооруженных формирований.

По данным информационного портала Damascus Now, боевики «Организации освобождения Леванта» совершили налет на филиал банка в селении Сармада, захватив два автомобиля и сумму в 300 тысяч долларов США. В ответ на произвол радикалов местные жители объявили мобилизацию и готовятся отразить новые атаки.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF)**** продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются в западной части региона, где курдские формирования при поддержке спецназа коалиции подавляют последние очаги сопротивления террористов в городе Ат-Табка.

Накануне боевики предприняли очередную попытку контрнаступления в прилегающем к берегу Евфрата квартале №1, достоверных данных о потерях сторон не поступало. Об этом сообщил информационный портал ARA News со ссылкой на источник в SDF.

В ходе зачистки освобожденного квартала Аль-Вахаб бойцы «Демократических сил» обнаружили десять тайников, в которых радикалы хранили более 250 тонн пшеницы.

По данным ARA News, ВВС коалиции нанесли удары по объектам ИГ в селении Аль-Мушрифа к западу от Ат-Табки, уничтожив шесть боевиков, танк и склад с оружием группировки.

Активисты, в свою очередь, утверждают, что несколько мирных жителей получили ранения в результате налета союзной авиации на селение Ханида к западу от Ракки. Напомним, что накануне в населенном пункте авиаударом была разрушена вторая за неделю мечеть. Информационный портал Euphrates Post также сообщает о шести погибших при налете на Ракку.

Провинция Хама

Северо-западная часть провинции Хама остается наименее стабильной из четырех действующих на территории Сирии зон деэскалации.

В ответ на нарушение боевиками «Организации освобождения Леванта» режима прекращения огня правительственные войска возобновили кампанию против радикалов в регионе и заняли накануне вечером населенный пункт Аз-Зилакият. По данным активистов, исламисты начали контрнаступление и сумели вернуть себе ряд утерянных ранее позиций. Поступают сообщения о потерях с обеих сторон. Силы Башара Асада наносят удары по объектам боевиков в районе населенного пункта Аль-Латамина.

На востоке региона правительственные войска при поддержке ополчения отразили атаку боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе Ас-Сатхият близ города Саламия. Об этом сообщают источники в СМИ. Напомним, действующие в районе исламисты регулярно проверяют на прочность позиции противника, пытаясь перерезать стратегически важное шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, единственный путь снабжения сирийской армии в провинции Хама.

Провинция Ас-Сувейда

Боевики активировали пять дистанционно управляемых взрывных устройств в пассажирском автобусе в районе Куа Хадр на шоссе Дамаск – Ас-Сувейда. Местные СМИ сообщают о трех пострадавших среди мирных жителей.

На северо-востоке региона боевики «Свободной сирийской армии» после нескольких дней столкновений с правительственными войсками захватили район Телль Саад. Об этом сообщили активисты.

Напомним, что в результате вывода «Исламским государством»* своих террористов с территории провинции силы Башара Асада с одной стороны и поддерживаемая США вооруженная оппозиция смогли установить контроль над обширными территориями в регионе. В прилегающих к линии соприкосновения районах периодически фиксируются столкновения.

Ирак

Правительственные войска продолжают операцию по освобождению от ИГ правобережной части Мосула. По данным информационного портала Iraqi Day, силы безопасности, освободившие накануне квартал Аль-Мушейрифа, штурмуют квартал 30 июля.

* Организация запрещена на территории РФ.