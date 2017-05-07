Ко Дню Победы готовы: видео пролета авиации ВКС РФ над Москвой показало Минобороны

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Москва, 7 мая. Самолеты и вертолеты ВКС РФ приняли участие в генеральной репетиции парада Победы в Москве. Успешно выполнив все элементы в небе на глазах у восторженных москвичей, они вернулись на аэродромы.

Все самолеты ВКС РФ, которые принимали участие в генеральной репетиции парада Победы в Москве, успешно выполнили проход над Москвой. Предварительно вся авиатехника прошла необходимый осмотр, была проведена проверка технических параметров.

«До праздника Великой Победы остаются считанные дни, — подчеркнули в пресс-службе министерства обороны. — Тренировки военных парадов достигают максимальной интенсивности, требуя от задействованных военнослужащих высокого мастерства, отточенности и слаженности действий, особой внимательности и сноровки».

После успешного выполнения поставленных задач на высоте от 150 до 500 метров над столицей, самолеты и вертолеты ВКС РФ приземлились на аэродромах временного базирования.

«Готовы ко Дню Победы», — констатировали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что в этом году в военном параде принимают участие 72 экипажа.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей и гостей столицы пришли посмотреть на репетицию парада Победы.