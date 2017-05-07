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Hyundai отложила выпуск серийного пикапа на базе Santa Cruz до 2020 года

Hyundai отложила выпуск серийного пикапа на базе Santa Cruz до 2020 года

12:10  7 Мая 2017
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Hyundai отложила выпуск серийного пикапа на базе Santa Cruz до 2020 года

Сидней, 7 мая. Австралийские представители южнокорейского автогиганта Hyundai заявили о том, что планы по созданию концептуального пикапа на базе Hyundai Santa Cruz откладываются по крайней мере до 2020 года. Вместе с тем, как заявил исполнительный директор австралийского подразделения компании, Hyundai все еще рассматривает возможности создания полноразмерного пикапа, сравнимого по габаритам с Ford Ranger или Toyota HiLux (5,2 на 1,8 метра).

Hyundai отложила выпуск серийного пикапа на базе Santa Cruz до 2020 года

Ранее предполагалось, что новый пикап от Hyundai будет построен на базе внедорожника Hyundai Tucson и появится на рынке уже в 2018 году. Предполагалось также, что будет выпущен его двойник под маркой Kia, однако планы по созданию «спортивного пикапа», ориентированного на молодую аудиторию, пока что были отложены.

Валентин Меликов
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