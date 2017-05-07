Hyundai отложила выпуск серийного пикапа на базе Santa Cruz до 2020 года

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Сидней, 7 мая. Австралийские представители южнокорейского автогиганта Hyundai заявили о том, что планы по созданию концептуального пикапа на базе Hyundai Santa Cruz откладываются по крайней мере до 2020 года. Вместе с тем, как заявил исполнительный директор австралийского подразделения компании, Hyundai все еще рассматривает возможности создания полноразмерного пикапа, сравнимого по габаритам с Ford Ranger или Toyota HiLux (5,2 на 1,8 метра).

Ранее предполагалось, что новый пикап от Hyundai будет построен на базе внедорожника Hyundai Tucson и появится на рынке уже в 2018 году. Предполагалось также, что будет выпущен его двойник под маркой Kia, однако планы по созданию «спортивного пикапа», ориентированного на молодую аудиторию, пока что были отложены.