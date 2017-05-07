Сирия: курды уничтожили 19 боевиков ИГ при штурме Табки

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Дамаск, 7 мая. Отряды курдов ликвидировали еще 19 террористов «Исламского государства»* на севере Сирии. Боевиков уничтожили в ходе штурма города Табка. Об успехах «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщило курдское агентство Hawar News.

Уточняется, что среди ликвидированных боевиков ИГ* было четыре снайпера. Ранения получили два бойца SDF. Боестолкновения прошли в кварталах Hey Ewwel и Hey Salis. Сейчас бои продолжаются.

Напомним, объявленная SDF операция «Гнев Евфрата», частью которой является освобождение Табки и Ракки от террористов ИГ, началась 5 ноября минувшего года.

Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



* Организация запрещена на территории РФ.