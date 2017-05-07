«Барселона» определилась с фигурой преемника Луиса Энрике

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Барселона, 7 мая. В настоящее время руководство испанского футбольного клуба «Барселона» уже определилось с кандидатурой нового главного тренера, который придет на смену Луису Энрике, который возглавляет тренерский состав «Барсы» с 2014 года. Пока что вице-президент клуба Жорди Местре отказался назвать нового главного тренера.

«Мы уже определились с заменой Луису Энрике, но не будем сейчас объявлять о решении из уважения к своему тренеру», — приводит портал Goal.com слова Местре.

На посту главного тренера «Барселоны» Луис Энрике проделал великолепную работу: за время его работы каталонский клуб дважды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов. В начале марта Энрике объявил о завершении карьеры в клубе после текущего сезона.