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Весь мир
Президенты ФРГ и Израиля обсудили мировые проблемы за пивом на рынке в Иерусалиме

Президенты ФРГ и Израиля обсудили мировые проблемы за пивом на рынке в Иерусалиме

11:39  7 Мая 2017  /обновлено: 11:39  07 Мая 2017
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Президенты ФРГ и Израиля обсудили мировые проблемы за пивом на рынке в Иерусалиме
Иерусалим, 7 мая. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Израиля Реувен Ривлин обсудили мировые проблемы за кружкой пива. Неформальная встреча политиков прошла накануне в районе рынка «Махане Иегуда» в Иерусалиме.

Как сообщает Ньюинформ, после распития пенного напитка Штайнмайер и Ривлин совершили совместную прогулку и ознакомились с искусством уличных граффити. 

Отметим, что закрытые витрины одного из самых популярных для покупок рынков Иерусалима, где встречались политики, использует в качестве своих полотен молодой израильский художник  Соломон Суза.

Официальная часть визита Штайнмайера в Израиль начнется в воскресенье, 7 мая.
 

Ярослава Замысловатова
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