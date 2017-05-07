Президенты ФРГ и Израиля обсудили мировые проблемы за пивом на рынке в Иерусалиме

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Иерусалим, 7 мая. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Израиля Реувен Ривлин обсудили мировые проблемы за кружкой пива. Неформальная встреча политиков прошла накануне в районе рынка «Махане Иегуда» в Иерусалиме.

Как сообщает Ньюинформ, после распития пенного напитка Штайнмайер и Ривлин совершили совместную прогулку и ознакомились с искусством уличных граффити.

Отметим, что закрытые витрины одного из самых популярных для покупок рынков Иерусалима, где встречались политики, использует в качестве своих полотен молодой израильский художник Соломон Суза.

Официальная часть визита Штайнмайера в Израиль начнется в воскресенье, 7 мая.

