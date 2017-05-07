Рим считает намеренным обстрел итальянского репортера в Донбассе бойцами ВСУ

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Рим, 7 мая. Итальянские следователи пришли к заключению, что обстрел погибшего в Донбассе фоторепортера Андреа (Энди) Роккелли со стороны украинской армии был намеренным.

Трагедия произошла в 2014 году под Славянском. Из четырех человек — Роккелли, российского журналиста Андрея Миронова, водителя и итальянского фотожурналиста Вильяма Рогелона — выжил только последний. По его показаниям, атаку совершила украинская армия, совершив 40–60 залпов по машине со СМИ.

Итальянские следователи изучили все полученные данные, в частности восстановленные материалы из архива погибшего, и пришли к выводу, что обстрел был совершен намеренно, передает газета Corriere della Sera.

Родственники и друзья погибшего репортера, лично посетившие Украину после трагедии, утверждают, что все заверения Киева лживы, и настоящего расследования гибели итальянца не было.

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