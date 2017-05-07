Тысячи восторженных москвичей встречали боевую технику на улицах столицы

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Москва, 7 мая. Генеральная репетиция парада Победы закончилась на Красной площади. Тысячи жителей и гостей Москвы пришли посмотреть на репетицию праздничного мероприятия, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На репетиции парада проверяется слаженность всех пеших расчетов. Особое внимание уделяется синхронности их шага. Кроме того, предварительный прогон позволяет оценить время прохода наземной техники и внести необходимые корректировки до 9 мая.

Для жителей Москвы репетиция парада также является праздничным мероприятием. Тысячи человек — семьи, пары, компании друзей — вышли посмотреть на военную технику и военнослужащих. Многие из них при себе имели георгиевские ленточки.

В этом году участие в параде принимают около 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники и 72 воздушных судна. Жители и гости города снимали происходящее на смартфоны и планшеты и активно делились увиденным в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что арктические ЗРК и танки «Армата» участвуют в репетиции парада на Красной площади.