Новости ДНР и ЛНР: ВСУ отступают под Горловкой, австрийцы-дезертиры в Донбассе, Мариуполь — русский город

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Новости ДНР и ЛНР, 7 мая. В Донбассе в последние сутки опять было неспокойно. Украинская армия несет потери под Горловкой. Четверо дезертиров австрийской армии принимали участие в боевых действиях на Востоке. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Дискуссии о Донбассе и России

Москва не станет вмешиваться во внутренние дискуссии стран Евросоюза относительно отношений с Россией. Такое заявление сделал в интервью журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. И его можно понять: западные политики говорят о Москве так много и с таким удовольствием, что реагировать на все просто не хватит времени.

Взять хотя бы слова канцлера Германии Ангелы Меркель, произнесенные накануне. Вроде бы Берлин не против дружить с Москвой, но и с НАТО дружить хочется. А в альянсе, как известно, обеспокоены развитием конфликта в Донбассе. Который почему-то может повлиять на безопасность во всей Европе. Получается, как в анекдоте: не может же Меркель разорваться.

Лавров уверен: некоторые представители Запада ставят политизированный подход в отношениях с нашей страной выше экономических интересов и уж тем более интересов своих граждан. Но в целом тенденция такова, что от русофобских настроений в Европе постепенно отказываются.

Горят дома, страдают жители

Но все это лирика. Проза жизни же состоит в том, что в Донбассе опять было неспокойно. Как сообщили в оперативном командовании ДНР, украинские военнослужащие за минувшие сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали 14 населенных пунктов. По ним ВСУ применили артиллерию, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

В результате в поселке Зайцево после обстрела сгорел частный дом. Хозяева не сгорели с ним по счастливой случайности: решили лечь спать в летней кухне. Останься в доме — и все, конец.

Не так повезло другому мирному жителю, но уже в поселке Трудовские Петровского района Донецка. Он попал под обстрел ВСУ и получил осколочные ранения, после чего был доставлен в городскую больницу.

В ЛНР было чуть спокойнее: киевские силовики девять раз нарушили режим тишины. Обстрелам подверглись районы Фрунзе и Калиново, сел Калиновка и Желобок. ВСУ использовали широкий арсенал вооружений: минометы, орудия БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

Потери ВСУ под Горловкой

Украинская армия несет потери под Горловкой. Об сообщает Facebook писателя Захара Прилепина. И это не фантазии литератора: в прошлом году он стал заместителем командира одного из подразделений ДНР.

В своем сообщении Захар обратился к украинцам и призвал их проследить, сообщат ли ВСУ о потерях. «Если нет — значит, они вас разводят и лгут вам», — написал Прилепин. Он также добавил, что украинская бронетехника отступала со своих позиций очень быстро.

Дошло до того, что в комментариях под постом Прилепин написал: у него есть фото- и видеосвидетельства отступления украинской армии. Но до поры до времени он их выкладывать не будет — чтобы не выдавать позиций армии ДНР.

Мариуполь хочет в ДНР

Ситуация в Мариуполе беспокоит украинскую армию. Настроения местных жителей видны невооруженным глазом: в разных местах города стали появляться надписи и граффити. Они словно бы намекают: трехлетняя оккупация скоро подойдет к концу. Надписи самые разные: «Скоро ДНР», «Валите отсюда, бандерлоги» и некоторые другие.

Местные СМИ, настроенные на сотрудничество с Киевом, бьют тревогу: трудно не заметить «надписи пророссийского характера на стенах и парапетах в Мариуполе». Авторов таких надписей журналисты называют «вандалами». В центральном городском саду Мариуполя, несмотря на постоянное патрулирование, тоже появилась надпись «Мариуполь — русский город!». Что-то готовится?

Дезертиры западных армий в рядах радикалов

Западные СМИ раскопали, что четверо бывших военнослужащих австрийской армии принимали участие в боевых действиях на востоке, причем на стороне украинских радикальных группировок, а конкретно — «Правого сектора» (деятельность организации запрещена в РФ). Ранее они служили в 18-м пехотном батальоне. Он считается элитным: там готовят военных для зарубежных операций.

Уже известно, что как минимум двое из четверых солдат дезертировали из армии. Командование батальона подтвердило: все они были заочно уволены с военной службы. На них также заведено дело о дезертирстве.