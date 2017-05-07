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Весь мир
Более пяти тысяч военных приняли участие в военном параде в Астане

Более пяти тысяч военных приняли участие в военном параде в Астане

12:07  7 Мая 2017
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Более пяти тысяч военных приняли участие в военном параде в Астане

Астана, 7 мая. Самый масштабный военный парад в истории Казахстана прошел сегодня на площади Независимости в Астане.

Как сообщают местные СМИ, в военном смотре, приуроченном  к 25-летию создания вооруженных сил республики, приняли участие более пяти тысяч военнослужащих. Кроме того, жителям и гостям Астаны показали  четыре сотни единиц военной техники.

Выступивший на параде президент  Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстана нет врагов ни в одной точке земного шара. «Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила», — подчеркнул он.

Ярослава Замысловатова
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