Более 80 школьниц освободили из трехлетнего плена «Боко Харам» в Нигерии

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Абуджа, 7 мая. Террористы «Боко Харам» в Нигерии отпустили похищенных в 2014 году школьниц. 82 пленниц обменяли на боевиков исламисткой группировки. Информацию об этом подтвердили власти страны.

Как заявил президента Нигерии Мохаммаду Бухари, девочки были освобождены после длительных переговоров. В результате правительство и террористы смогли договориться об обмене похищенных в Чибоке школьниц на задержанных силами безопасности экстремистов, уточняет Associated Press.

Напомним, нападение боевиков запрещенной в России группировки «Боко Харам» на среднюю школу на севере Нигерии произошло 14 апреля 2014 года. Тогда террористы захватили 276 девочек, а в начале мая к ним в плен попали еще восемь учениц.

