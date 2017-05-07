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Более 80 школьниц освободили из трехлетнего плена «Боко Харам» в Нигерии

Более 80 школьниц освободили из трехлетнего плена «Боко Харам» в Нигерии

11:22  7 Мая 2017  /обновлено: 11:22  07 Мая 2017
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Более 80 школьниц освободили из трехлетнего плена «Боко Харам» в Нигерии

Абуджа, 7 мая. Террористы «Боко Харам» в Нигерии отпустили похищенных в 2014 году школьниц. 82 пленниц обменяли на боевиков исламисткой группировки. Информацию об этом подтвердили власти страны.

Как заявил президента Нигерии Мохаммаду Бухари, девочки были освобождены после длительных переговоров. В результате правительство и террористы смогли договориться об обмене похищенных в Чибоке школьниц на задержанных силами безопасности экстремистов, уточняет Associated Press.

Напомним, нападение боевиков запрещенной в России группировки «Боко Харам» на среднюю школу на севере Нигерии произошло 14 апреля 2014 года. Тогда террористы захватили 276 девочек, а в начале мая к ним в плен попали еще восемь учениц.
 

Ярослава Замысловатова
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