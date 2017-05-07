Автоэксперты назвали чемпиона по техническому оснащению салона среди немецких брендов

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Нью-Йорк, 7 мая. Американские автоэксперты сравнили уровень технического оснащения салонов наиболее современных автомобилей, предлагаемых всемирно известными автомобильными гигантами — BMW, Mecedes-Benz и Audi. По мнению специалистов, в соревновании на самую высокотехнологичную «начинку» среди немецких автомобилей вполне очевиден абсолютный победитель.

Как сообщает «Политэксперт», специалисты сравнивали электронную начинку Mercedes E-Class, Audi Q5 и BMW 5 Series. Сравнивались, в том числе, такие показатели, как цена автомобиля в соответствующей его комплектации, размеры встроенных электронных экранов, эффективность используемых систем, качество спутниковой навигации и спектр дополнительных функций.

Чемпионами в техническом оснащении оказались автомобили от BMW — именно этот немецкий бренд опережает все остальные с точки зрения технического оснащения. Впрочем, отмечают эксперты, личные предпочтения пользователей могут отличаться.