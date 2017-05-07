Арктические ЗРК и танки «Армата» участвуют в репетиции парада на Красной площади

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Москва, 7 мая. Генеральная репетиция Парада Победы проходит сегодня на Красной площади в Москве.

В этом году в параде впервые примут новейшие образцы арктической техники, в частности, москвичи и гости столицы увидят разработанный для Крайнего Севера зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», а также танки Т-72Б3.

Сегодня на главной площади страны полностью отработают сценарий 9 мая, начиная от выноса знамени Победы и заканчивая пролетом экипажей «Русских витязей» и «Стрижей», и 72-х самолетов и вертолетов ВКС РФ. В этом году в параде впервые примет участие парадный расчет всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Зрители военного парада также смогут оценить и перспективные образцы бронетехники, созданной на платформах «Армата», «Курганец», «Бумеранг».