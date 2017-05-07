Россияне вошли в список самых богатых людей Великобритании

В закладки

Скопировать

Лондон, 7 мая. Опубликован рейтинг самых богатых налоговых резидентов Великобритании, который возглавляют братья Шри и Гопи Индуйя. Также в список попали основатель USM Holdings Алишер Усманов и владелец английского клуба «Челси» Роман Абрамович.

Всего в рейтинге The Sunday Times Rich List 2017 числятся 134 человека. Лидерами стали братья Индуйя, которые владеют корпорацией Hinduja Group. Их состояние оценивается в 16,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Владелец 30% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» Усманов занял пятое место в этом рейтинге. Его соотечественник Абрамович оказался на 13-й строчке.

Суммарное состояние всех вошедших в рейтинг оценивается в 658 миллиарда фунтов стерлингов, что на 14% больше, чем в прошлом году.

В апреле журнал Forbes составил список самых богатых россиян года.