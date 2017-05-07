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Уфологи зафиксировали десятки невидимых НЛО над Землей

Уфологи зафиксировали десятки невидимых НЛО над Землей

11:23  7 Мая 2017  /обновлено: 11:38  07 Мая 2017
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Уфологи зафиксировали десятки невидимых НЛО на Землей

Вашингтон, 7 мая. Астроном из США зафиксировал на видео странные яркие точки в небе. Материал стал поводом для ученых предположить, что над Землей зависают десятки невидимых НЛО.

Уфологи SecureTeam 10 обратили внимание, что на видео американца видны три точки, которые движутся с одинаковой скоростью в одну сторону. По их мнению, они принадлежат невидимому кораблю пришельцев, который дрейфует над Землей.

Уфологи зафиксировали десятки невидимых НЛО на Землей

Эксперты отметили, что ранее был зафиксирован еще один светящийся объект, который обогнул «этот корабль» и продолжил свой путь. Они подчеркнули, что над планетой в настоящее время могут находиться десятки кораблей инопланетян, которые не видны человеческому глазу. Они добавили, что люди регулярно слышат странные звуки, доносящиеся с неба, передает «Инфореактор».

Ранее в США вышла книга «Инопланетяне: ведущие ученые о поисках внеземной жизни», которая описывает возможные сценарии знакомства землян с инопланетянами.

Катерина Тимошенская
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