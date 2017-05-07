Уфологи зафиксировали десятки невидимых НЛО на Землей

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Вашингтон, 7 мая. Астроном из США зафиксировал на видео странные яркие точки в небе. Материал стал поводом для ученых предположить, что над Землей зависают десятки невидимых НЛО.

Уфологи SecureTeam 10 обратили внимание, что на видео американца видны три точки, которые движутся с одинаковой скоростью в одну сторону. По их мнению, они принадлежат невидимому кораблю пришельцев, который дрейфует над Землей.

Эксперты отметили, что ранее был зафиксирован еще один светящийся объект, который обогнул «этот корабль» и продолжил свой путь. Они подчеркнули, что над планетой в настоящее время могут находиться десятки кораблей инопланетян, которые не видны человеческому глазу. Они добавили, что люди регулярно слышат странные звуки, доносящиеся с неба, передает «Инфореактор».

Ранее в США вышла книга «Инопланетяне: ведущие ученые о поисках внеземной жизни», которая описывает возможные сценарии знакомства землян с инопланетянами.