Прилепин рассказал о потерях ВСУ под Горловкой и посоветовал украинцам «прятяться»

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Донецк, 7 мая. Российский писатель Захар Прилепин, получивший в феврале звание майора вооруженных сил Донецкой народной республики, сообщил о том, что украинские войска вчера потерпели крупное поражение под Горловкой и понесли значительные потери. В обращении на своей странице Facebook Прилепин посоветовал украинским мужчинам «прятаться» или уезжать из страны, чтобы не быть призванными в ряды ВСУ.

«Дорогие братья и небратья по ту сторону. Если вам не сообщат сегодня о вчерашних ваших потерях под Горловкой — значит, они вас разводят и лгут вам, — написал Прилепин на своей странице в социальной сети. — Видели вчера, как резво оставляла позиции ваша бронетехника». Припомнил прокиевским силам радость по поводу гибели командира ДНР Арсена Павлова, известного как «Моторола: «Пока вы, как припадочные, рассказываете про лифт, у вас эти лифты выстраиваются в длинные составы, и тихо едут домой».

В комментариях к записи Захар Прилепин заявил, что располагает фото- и видеодоказательствами отхода украинских войск, однако не может их публиковать, поскольку выдаст при этом позиции ДНР.