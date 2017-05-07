Lada Priora протаранила автобус в Югре, есть жертвы

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Ханты-Мансийск, 7 мая. Крупная автокатастрофа с участием Lada Priora и автобуса произошла сегодня утром в Нефтеюганском районе ХМАО. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо были экстренно доставлены в больницу.

По данным регионального УМВД РФ, Priora и автобус столкнулись около 04.00 мск на 725 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. В настоящее время полицейские установили, что 18-летний водитель Lada Priora вылетел на полосу встречного движения, где протаранил автобус Mercedes.

В результате молодой человек погиб на месте происшествия, тяжелые травмы получили ехавший с ним пассажир, а также три пассажира автобуса. Все они доставлены в больницу Нефтеюганска.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

