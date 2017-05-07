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Происшествия
Аттракцион «Адреналиновая башня» обрушился в луна-парке в Турции, есть раненые

Аттракцион «Адреналиновая башня» обрушился в луна-парке в Турции, есть раненые

11:04  7 Мая 2017
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Аттракцион «Адреналиновая башня» обрушился в луна-парке в Турции, есть раненые

Анкара, 7 мая. Как минимум десять человек пострадали в результате ЧП в парке развлечений в турецком городе Конья. 

По последним данным, инцидент произошел на 25-метровом аттракционе «Адреналиновая башня», тросы которого порвались, и находившиеся на высоте двух метров люди стремительно полетели вниз, ударившись о металлическую платформу.

Все они были экстренно доставлены в больницу. По данным местного агентства Anadolu, врчи оценивает их состояние как стабильное, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и эксперты, выясняя, что послужило поломки «Адреналиновой башни».
 

Ярослава Замысловатова
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