Аттракцион «Адреналиновая башня» обрушился в луна-парке в Турции, есть раненые
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Анкара, 7 мая. Как минимум десять человек пострадали в результате ЧП в парке развлечений в турецком городе Конья.
По последним данным, инцидент произошел на 25-метровом аттракционе «Адреналиновая башня», тросы которого порвались, и находившиеся на высоте двух метров люди стремительно полетели вниз, ударившись о металлическую платформу.
Все они были экстренно доставлены в больницу. По данным местного агентства Anadolu, врчи оценивает их состояние как стабильное, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и эксперты, выясняя, что послужило поломки «Адреналиновой башни».
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