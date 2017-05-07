Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли бойцов армии Асада под Хамой

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Дамаск, 7 мая. Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» атаковали правительственные войска Сирии в районе населенного пункта Зеллакият, расположенного недалеко от города Хама, сообщили в центре по примирению враждующих сторон на территории САР.

«Наиболее резонансным нарушением, зафиксированным российской стороной, стал минометный обстрел позиций правительственных войск со стороны группы боевиков в районе населенного пункта Зеллакият», — рассказали представители центра.

Зеллакият расположен в 21 километре от Хамы. Боевики из этого района входят в состав запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», сообщили турецкие наблюдатели в Сирии.

Ранее стало известно, что российские наблюдатели зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня в Сирии за последние сутки.