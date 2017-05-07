Сирия: РФ считает обстановку стабильной, нарушения отмечены в Дамаске, Латакии, Даръа и Хаме

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Дамаск, 7 мая. Российские наблюдатели зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня в Сирии за последние сутки, сообщили в центре по примирению враждующих сторон на территории САР.

«Оперативная обстановка в районах действия меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республики всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная…» — констатировали в центре.

Российские наблюдатели в Сирии за сутки зафиксировали 18 нарушений режима тишины. 10 нарушений были отмечены в Дамаске, 2 — в Хаме, а также по 3 — в Латакии и Даръа.

«Турецкой частью (совместной российско-турецкой комиссии. — Прим. ФАН) зафиксировано 15 нарушений: Дамаск — 2, Деръа — 3, Хама — 7, Хомс — 3», — добавили представители центра.

В основном нарушения совершали боевики запрещенных в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусры».

Ранее отрядам вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» удалось отразить атаку террористов ИГИЛ* на расположенный в провинции Ракка город Табка.

* Организация запрещена на территории РФ.